Orchestra Sinfonica Abruzzese: i concerti del 16 e 17 novembre

Il primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, Francesco Manara, suona con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese

L’AQUILA – Ancora una volta il palcoscenico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese brillerà grazie ad una stella della musica internazionale: sabato 16 all’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale e domenica 17 alle 18 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo si esibirà con i professori dell’OSA il violinista Francesco Manara, primo violino dell’Orchestra del Teatro Alla Scala e della Filarmonica e del Quartetto d’Archi della Scala, talento di indiscusso valore, definito dalla prestigiosa rivista The Strad come “un artista di notevole sincerità e profondità, pronto ad affrontare i più importanti palcoscenici del mondo.

Sul podio il direttore francese Amaury Du Closel, bacchetta di esperienza e grande sensibilità, anche lui di casa in importanti teatri del mondo a capo di compagini orchestrali e cameristiche di altissimo livello come i Berliner Symphoniker e l’Orchestra di Stato di Timisoara.

Il programma riserverà al pubblico un’occasione di ascolto molto interessante poiché saranno affiancate due opere coeve e squisitamente romantiche, risalenti alla metà dell’Ottocento, ma caratterizzate da destini molto diversi. Da un lato uno dei brani più eseguiti e amati del repertorio concertistico, il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy che da sempre gode di immensa popolarità e grande apprezzamento per l’elegante scrittura, l’equilibrio costruttivo e per il suo spiccato virtuosismo che permetterà a Manara di esprimere tutte le sue doti.

Completa il programma la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Charles Gounod, opera di rarissimo ascolto che, come tutto il catalogo del musicista francese fatta eccezione per alc, resta solitamente ai margini dei cartelloni musicali ed è quasi sconosciuto al grande pubblico pur comprendendo pagine di grande valore.

Anche per questa settimana, al fine di garantire un pomeriggio piacevole nel centro storico, agli abbonati e al pubblico munito di biglietto sarà riservato uno sconto del 10% sulle consumazioni pre e post concerto presso il Bistrot Il Rigoletto in Via Verdi.

Dopo la prima data di sabato 16 all’Aquila, la replica di Domenica 17 sarà il concerto inaugurale della seconda edizione del Città Sant’Angelo Music Festival diretto dal M° Alessandro Mazzocchetti che prevede sei appuntamenti domenicali da novembre a maggio. Protagonista dei primi quattro concerti sarà l’OSA “che – come ribadisce il suo direttore artistico, Ettore Pellegrino – è l’Orchestra della regione e con spirito di servizio e collaborazione permette anche al pubblico di cartelloni giovani e in crescita, come il CSA Music Festival, di godere di un’orchestra professionista e d’esperienza, di programmi di altissimo profilo artistico e di ospiti solisti che sono vere e proprie star del concertismo internazionale come capita questa domenica con Francesco Manara, uno dei violinisti più talentuosi della sua generazione. È questo il vantaggio che gli abruzzesi anche dei centri minori hanno grazie alla presenza della Sinfonica Abruzzese” conclude Pellegrino.