Coronavirus, Chieti: info su orari sportelli demografici, controlli e pensioni

Controlli serrati della Polizia Municipale su tutto il territorio. Aggiornati orari di apertura degli Sportelli Demografici del Comune. Consegna di materiale di protezione alla P.M e ai dipendenti della Chieti Solidale

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, esortando tutti i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni per contenere la diffusione del Coronavirus e ad uscire solo se necessario per acquistare i beni di prima necessità, rispettando le misure di distanza indicate dal DPCM, indica, di seguito, i giorni e gli orari di apertura delle sedi postali di Chieti, in vigore fino al 25 marzo 2020, come riferito da Poste Italiane. I pagamenti delle bollette sono stati prorogati.

ORARI APERTURE SPORTELLI POSTE ITALIANE CITTÀ DI CHIETI

CHIETI STAZIONE (via Pescara): tutti i giorni

CHIETI CENTRO (via Spaventa): martedì –giovedì -sabato

CHIETI 1 (via Albanese): lunedì –mercoledì -venerdì

CHIETI 2 (via degli Agostiniani): CHIUSO

CHIETI 3 (via Spezioli): lunedì –mercoledì -venerdì

CHIETI 4 (viale Croce): CHIUSO

CHIETI 6 (via del Lellis): martedì –giovedì -sabato

CHIETI 7 (viale Unità d’Italia): martedì –giovedì –sabato

CHIETI 8 (via Verdi): CHIUSO

CHIETI 9 (via Ortiz): lunedì –mercoledì -venerdì

TRICALLE: martedì –giovedì -sabato

BRECCIAROLA: CHIUSO

Dal lunedì al venerdì 8.20-13.35 (sabato 8.20-12.35)

ACCREDITAMENTO PENSIONI

Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:

I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.

In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICPALE

La Polizia Municipale di Chieti, che sta effettuando controlli sul territorio, sia ai cittadini sia alle auto in circolazione con più persone al suo interno, e agli esercizi commerciali aperti, anche nella giornata odierna ha elevato sanzioni ai trasgressori, in particolare al responsabile di un bar del quartiere “Filippone”, denunciato ex art. 650 c.p., e a cui è stata comminata la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività.

ORARI SPORTELLI SERVIZI DEMOGRAFICI

Il Sindaco Di Primio, ricorda, altresì, che gli Sportelli dei Servizi Demografici del Comune sono aperti al pubblico, senza prenotazione, solo per gli atti improrogabili ovvero DICHIARAZIONI DI NASCITA E DENUNCE DI MORTE dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle 17,00.

Per i cambi di residenza: via e-mail (protocollo@pec.comune.chieti.it) e su prenotazione al n. 0871-341289/0871-341278.

Per i duplicati delle carte di identità smarrite o rubate o deteriorate: il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 17.00.

In base al Decreto “Cura Italia

art. 103

2). Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

6). L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 104

1). La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

CONSEGNA MASCHERINE E GUANTI ALLA POLIZIA LOCALE E AI DIPENDENTI DELLA CHIETI SOLIDALE

Il Sindaco Di Primio, questa mattina, ha consegnato, personalmente, materiale di protezione (mascherine e guanti) agli agenti della Polizia Municipale e al presidente del CdA della Chieti Solidale, Sonia Spinozzi, per l’espletamento delle proprie funzioni.