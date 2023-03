Ora della Terra a Spoltore: luci spente al Municipio dalle 20.30 alle 21.30

SPOLTORE – Anche l’Amministrazione comunale di Spoltore partecipa anche quest’anno 25 marzo all’iniziativa Earth Hour, l’Ora della Terra: l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta.

Il Sindaco Trulli è pienamente convinto dell’importanza di questo appuntamento internazionale, in cui si richiede a tutti, non solo alle istituzioni, di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura” nelle nostre vite!

Prosegue la prima cittadina: “Saremo ancora una volta fra i protagonisti di questo appuntamento che attraverso un gesto simbolico come quello di spegnere dalle 20:30 alle 21:30 le luci esterne del palazzo comunale, si unisce all’impegno di contribuire nel dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile, una sfida da vincere con l’attuazione di un vero e convinto cambiamento climatico”.

“Il pianeta – sostiene il Sindaco – ha sempre più bisogno di incrementare l’economia circolare che renda i paesi e le città in grado di consumare meno, ma soprattutto meglio. Tutti assieme bisogna far sì che la lotta al cambiamento climatico e quella per debellare la perdita della biodiversità siano due criticità sulle quali le istituzioni attraverso sinergie, ma anche con proprie scelte politiche, attuino quanto prima all’interno del proprio territorio”.