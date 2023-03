Il gioco del Cucù, presentazione del libro di Nicolino Farina a Corropoli

CORROPOLI – Domenica 26 marzo quarto appuntamento della rassegna letteraria “Apri leggi…e scopri i miei misteri”, organizzata a Corropoli dall’associazione “La Metamorfosi”. Alle ore 16.30, nella sede dell’associazione (via F. Speca n. 5), Stefania Pompeo presenterà il libro Il gioco del Cucù di Nicolino Farina dialogando con l’Autore. Il libro oltre a ripercorrere un excursus sulle speciali carte da Cucù, ne ipotizza anche il luogo e il tempo della nascita, con nuovi inediti documenti.

I giochi con le carte hanno rappresentato e rappresentano ancora una parte fondamentale della cultura popolare italiana e i mazzi di carte da gioco uno dei capitoli più affascinanti della storia della cultura ludica in Europa e nel mondo intero. Per queste ragioni, l’antico gioco con le specifiche carte del Cucù, detto anche Cucco, per la sua specificità e attuale rarità rappresenta uno scrigno d’interesse che può restituirci un capitolo della storia dell’antropologia culturale assai interessante.

Il Cucù, nelle regole antiche e in quelle Bresciane-Bergamasche, combina i tre aspetti essenziali del gioco: quello ludico, quello dell’azzardo e quello delle norme. Insomma un gioco dove non vince sempre il migliore; un gioco dove agonismo, abilità, intuito e azzardo contano quanto o più dell’intelletto, nel rispetto dei precetti.