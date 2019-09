Open day alla scuola “Danza Etolie” a Giulianova

GIULIANOVA – Lunedì 23 settembre dalle 16:00 ci sarà un open day alla scuola “Danza Etolie” della insegnate Mara Recinelli in cui si potranno scoprire tutti i nuovi corsi, per bambini, ragazzi ed adulti che la scuola offre come: danza classica, danza moderna, hip-hop, contemporanea, danza per bambini, ginnastica dolce per adulti e da quest’anno lezioni di flamenco per adulti.

La scuola è nata nel 1997 e nei suoi 22 anni di attività ha formato molti professionisti famosi in tutta Italia. La scuola “Danza Etoile” la trovate via Ippolito Nievo 46 di fronte alla scuola Don Milani a Giulianova Lido.

Per informazioni: 329 37 66 185