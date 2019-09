Giorgio Di Bonaventura convocato nell’Italia Under 23

TERAMO – É una notizia che riempie d’orgoglio tutto il Teramo Basket 1960, Giorgio Di Bonaventura infatti è stato ufficialmente convocato nell’Italia Under 23 per disputare i Monfiali FIBA di 3×3 dal 3 al 6 ottobre a Lanzhou (Cina). Una convocazione prestigiosa per “Dibo” che sarà affiancato da Carlo Fumagalli (NPC Rieti), Bruno Mascolo (Derthona Basket Tortona), Leonardo Totè (Carpegna Prosciutto Pesaro) ed allenato da coach Luciano Nunzi.

Al torneo maschile parteciperanno: Italia, Argentina, Brasile, Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Corea, Lettonia, Lituania, Mongolia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Qatar, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, Turchia, Ucraina, Stati Uniti.

L’Italia è stata inserita nel Girone C con Brasile, Kirghizistan, Qatar e Ucraina.

“Per me è un onore immenso prendere parte ad un mondiale e rappresentare la propria nazionale – ha dichiarato Di Bonaventura – Il basket 3×3 si sta specializzando sempre di più come disciplina e diventerà anche disciplina olimpica a Tokyo 2020. Non sarà facile perché le nostre avversarie (in particolare Brasile ed Ucraina) hanno giocatori che ogni giorno si allenano soltanto sul 3×3 mentre noi siamo di fatto traslati dal 5×5. Questa però non dev’essere assolutamente una scusa, andiamo infatti carichi e pronti a giocarci tutte le nostre carte a disposizione. Ringrazio di cuore coach Andrea Capobianco per aver permesso quest’esperienza”.

La spedizione azzurra partirà per la Cina lunedì 30 settembre, il rientro in Italia è previsto lunedì 7 ottobre.