Open Day Chieti calcio femminile: ecco quando

L’Open Day, riservato a bambine e ragazze dai 4 anni in su, si terrà lunedì 7 giugno presso il Campo Sportivo Sant’Anna

CHIETI – Si svolgerà a Chieti presso il Campo Sportivo Sant’Anna il 7 giugno l’Open Day Femminile organizzato dal Chieti Calcio Femminile.

Sarà un pomeriggio dedicato alle bambine e ragazze dai 4 anni in su. Orario previsto dalle 17.30 alle 19.30. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti anti Covid.

L’Open Day è autorizzato dalla Figc, Settore Giovanile Scolastico Abruzzo.

La società neroverde ultimamente sta crescendo come numero di tesserate sempre più segnalandosi per l’attenzione che dedica alle giovanissime ragazze grazie anche ad una Scuola Calcio ormai ben avviata.

Vengono accolte bambine dai 4 anni in su, attualmente ne sono tesserate circa 40: c’è la ferma intenzione di andare ancora oltre sfruttando anche l’Open Day come vetrina per far conoscere sempre più il Calcio Femminile.

Il Chieti Calcio Femminile ha attualmente i Piccoli Amici, categoria che comprende le bambine che vanno dai 5 ai 7 anni, le Pulcine (8-9 anni) hanno iniziato il loro torneo e poi ci sono le Under 12, Under 15 e Under 17 che disputano tutte e tre Campionati Nazionali che quest’anno però non si svolgeranno (solo l’under 12 farà il suo che si svolgerà a settembre e si è qualificata alla fase successiva, essendo l’unica squadra di della Provincia di Chieti).

L’Open Day sarà tenuto da tre tesserate della Prima Squadra: il Capitano Giada Di Camillo (Uefa C), Marija Vukcevic (Uefa B), Giorgia Colecchi (laureata in Scienze Motorie) con la supervisione di Mister Lello Di Camillo (Uefa B), allenatore della Prima Squadra.

Prevista la presenza delle bambine già iscritte alla Scuola Calcio del Chieti Calcio Femminile, ma l’Open Day è ovviamente aperto anche a quelle che vorranno provare questa nuova esperienza.

L’Open Day sarà improntato su giochi: non sarà cioè tutto collegato prettamente al calcio visto che le bambine di quell’età hanno bisogno di divertirsi.

L’Obiettivo è di incrementare il numero di iscritte al Chieti Calcio Femminile.

E quindi …. “1,2,3 Chieti Calcio Femminile Alè!”

Per info:

338.5072859

388.1041193

347.3573999