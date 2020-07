Omaggio della Città di Fossacesia al Maestro Ennio Morricone

FOSSACESIA – Omaggio di Fossacesia a Ennio Morricone sabato prossimo, 11 luglio. Il concerto, che si terrà in Piazza Alessandro Fantini, alle ore 21, prevede una rassegna di musiche e video delle più famose colonne sonore, che il grande maestro ha composto, che si diffonderanno nel centro cittadino per regalare a tanti serenità e speranza in un momento di grandi incertezze e sofferenze.

“É un tributo che la nostra città rende ad uno degli interpreti della più bella musica del nostro tempo rivolta ad un pubblico di tutte le generazioni – affermano il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. Ma non sarà solo questo l’unico viaggio che Fossacesia farà tra le melodie di Morricone, che sono rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni. Alcuni tra i più famosi brani dello straordinario artista, che ha cambiato la storia del cinema e della musica globali, saranno riproposti nel prossimo mese di agosto, nel corso di una serata inserita nel nostro cartellone estivo”.