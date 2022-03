“Omaggio a Dante: una terzina in trecento parole” a Pescara il 25 marzo

Al Teatro Gianni Cordova di Pescara sedici poeti leggeranno e commenteranno una terzina della Divina Commedia a loro scelta

PESCARA – Venerdì 25 marzo 2022, alle ore 17.00, presso il Teatro Gianni Cordova di Pescara (Viale Bovio, 446), che ha già ospitato l’edizione 2021 del Dantedì, si terrà l’evento “Omaggio a Dante: una terzina in trecento parole”, organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo – Gabriele d’Annunzio, presieduta da Dante Marianacci, con la collaborazione del teatro Gianni Cordova di Pescara, di cui è direttore artistico William Zola.

Nel corso della serata, che sarà introdotta da Dante Marianacci, sedici poeti leggeranno e commenteranno una terzina della Divina Commedia a loro scelta.

“Ci sono versi o terzine notissimi e indimenticabili della Divina Commedia, – ha scritto il curatore dell’evento – ma anche versi e terzine assai meno noti, in qualche modo legati alla nostra vita, ai nostri ricordi, ai nostri studi, alla nostra immaginazione, che per una qualche ragione ritornano di frequente a fare capolino nella nostra mente. Il 25 marzo, nel giorno della ricorrenza annuale del Dantedì, sedici poeti, amici della Casa della poesia in Abruzzo – Gabriele d’Annunzio, si cimenteranno con altrettante terzine del poema dantesco, illustrandone il significato e le ragioni della scelta, nel corso di una serata che si preannuncia molto speciale“.

Allieteranno l’evento gli intermezzi musicali della nota violinista abruzzese Erica Loiacono.

Poeti partecipanti: Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Nicoletta Di Gregorio, Giancarlo Giuliani, Elena Malta, Marcello Marciani, Dante Marianacci, Massimo Pamio, Leda Panzone, Sonia Pedroli, Daniela Quieti, Mara Seccia, Flora Amelia Suàrez Càrdenas, Marco Tabellione, Patrizia Tocci, Alessandro Vasile.