Obesità giovanile, se ne parla in un convegno a Spoltore

SPOLTORE – Un convegno con al centro il tema dell’obesità giovanile. Se ne parlerà domani, martedì 22 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore. L’evento sarà il terzo ed ultimo appuntamento ideato e realizzato dallo Spoltore Calcio con il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti e Comune di Spoltore, denominato ‘Due piedi sinistri’. Secondo una recente mappatura realizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea il 31% dei bambini italiani soffre di obesità, che ci ha inseriti all’ultimo posto col 21% di bambini obesi o in sovrappeso, pari a uno su cinque. Non va meglio in Europa dove su 9 Paesi è obeso 1 bambino su 3.

Uno scenario preoccupante che ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a definire l’obesità infantile come uno dei problemi di salute pubblica più gravi del ventunesimo secolo. Ciò che emerge è la mancanza di una corretta educazione alimentare infantile. È dunque evidente come sia fondamentale sensibilizzare, promuovere la prevenzione e contrastare le gravi conseguenze dell’obesità. Interverranno la dottoressa Patricia Bianchi, il dirigente e il responsabile del settore giovanile dello Spoltore Calcio Leo Ferretti e Loris Masciovecchio, il sindaco Chiara Trulli e la consigliera con delega allo Sport Angela Scurti.