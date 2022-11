Corrado Oddi in prima serata su TV8 nei panni di un maggiordomo

Martedì 22 novembre alle 21.30 seconda puntata di “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà”, condotto da Caterina Balivo

MILANO – “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”, il dating show che crede nelle seconde possibilità in amore, condotto da Caterina Balivo, torna domani sera su TV8 alle 21:30 per un nuovo appuntamento.

Aiuto insostituibile per la conduttrice e per i concorrenti sarà anche questa volta il maggiordomo, interpretato dall’attore e regista abruzzese Corrado Oddi.

In una romantica villa dotata di tutti i comfort e immersa nel verde, una mamma e un papà, supportati, rispettivamente, dalla propria figlia e dal proprio figlio, sceglieranno chi eliminare tra sei pretendenti pronti a farsi conoscere nel rispetto di alcune regole precise e inderogabili.

Corrado Oddi, da perfetto maggiordomo, avrà il compito di comunicare, tramite missive e telefonate agli ospiti della villa, messaggi e indicazioni da parte della padrona di casa Caterina Balivo. Distinto, elegante, impeccabile, di sani principi, forse un po’ all’antica ma perfetto per il ruolo che gli spetta, in tutti gli altri momenti della giornata, dovrà prendersi cura di tutti gli ospiti della villa, servirli a tavola, essere il loro interlocutore e, soprattutto, farli sentire speciali. Come nella passata edizione, nel momento topico della scelta da parte della concorrente avrà l “ingrato compito” di consegnare una cravatta rossa ai pretendenti che potranno accedere alla fase successiva del gioco. Alle pretendenti donne consegnerà, invece, una scatolina viola: contenente una floreale collana per tutte coloro che potranno ancora giocarsi le proprie carte e purtroppo vuota per l’eliminata di turno. Il tutto in un crescendo di piccole attese e momenti di suspense.

Il programma é prodotto da Blu Yazmine, scritto da Tiziana Martinengo, Cristiano Rinaldi Cristina Limon, Veronica Pennacchio Federico Albanese, Chiara Iacobelli, Manlio Mariella. Regia di Adriano Galli.