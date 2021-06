Nuovo punto prelievi a Pescara: ecco dove trovarlo

Da questa settimana la struttura polispecialistica Centro Medico Life Care di via Tiburtina Valeria esegue le analisi del sangue e di campioni biologici, anche in regime di SSN

PESCARA – Un punto prelievi nel Centro Medico Life Care di Pescara grazie alla recente acquisizione del Laboratorio Analisi Di Iorio, operativo dal 1983 in centro città, in via Mazzini 128, che sarà ridenominato Laboratorio Analisi Life Care.

Con questa operazione societaria il Gruppo Policlinico Abano potenzia la sua rete territoriale di servizi alla cittadinanza. Da lunedì 21 giugno, infatti, la struttura polispecialistica di via Tiburtina Valeria amplierà l’offerta sanitaria con l’esecuzione, anche in regime di SSN, di prelievi di sangue e ritiro di campioni biologici dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. L’accesso è su prenotazione tramite il numero 085-8961600, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Il network pescarese si completa con il Laboratorio Analisi Life Care di via Mazzini, aperto dalle 7.30 alle 9.30, per l’esecuzione di esami del sangue. L’accesso è libero. Per informazioni su esami che richiedono una preparazione particolare si consiglia di contattare il numero 085-4211836 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11.30.

“Il Centro Medico Life Care – spiega Ernesto Ceci, direttore sanitario – da anni rappresenta un punto di riferimento per l’offerta di prestazioni di specialistica medica e chirurgica ambulatoriale, di radiodiagnostica, di medicina dello sport e di fisiokinesiterapia, sia in regime privato che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Dalla prossima settimana potrà garantire anche il servizio di analisi ematologiche e citologiche. In questo modo, sarà possibile per i nostri pazienti organizzare al meglio il proprio percorso di cura all’interno della struttura. Chi trova maggiore comodità nel recarsi in centro città, invece, potrà rivolgersi al Laboratorio di via Mazzini. Il nostro network, che conta già il laboratorio del Policlinico Abano ad Abano Terme, quello di Villa Igea ad Ancona e quello del Policlinico Sassarese, è strutturato su percorsi di qualità e – conclude Ceci – può contare su professionisti di elevato profilo, un patrimonio di organizzazione e di conoscenze ora a disposizione anche dei pazienti del territorio anconetano”.