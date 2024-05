Nuovo importante riconoscimento per la Celi Calcestruzzi

É tra le “100 Eccellenze d’Italia” per Centro Italia e Sardegna dopo aver ricevuto per due anni consecutivi il Premio Felix

MASSA D’ALBE – Ancora un prestigioso riconoscimento per la Celi Calcestruzzi, storica azienda Abruzzese. Nel corso del 56esimo evento di Industria Felix, svoltosi a Roma all’università Luiss Guido Carli, l’impresa è stata premiata come una delle “100 Eccellenze d’Italia” per il Centro Italia e la Sardegna.

Si tratta di un nuovo traguardo che conferma l’eccellenza della Celi Calcestruzzi, già insignita del premio Industria Felix per due anni consecutivi come “Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved” nella provincia dell’Aquila.

Il premio, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix e con il sostegno di Confindustria, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. riconosce il percorso di crescita costante dell’azienda, caratterizzato da una solida gestione, da un’attenzione all’innovazione tecnologica e da un forte impegno nella sostenibilità che la Celi Calcestruzzi applica nelle costruzioni e manutenzioni stradali e industriali sia per clienti privati che per pubbliche amministrazioni, nonché nelle forniture e servizi per l’edilizia a 360 gradi.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio”, ha dichiarato Gianfranco e Sergio Celi, “è un riconoscimento al lavoro di tutta la nostra squadra, che con passione e dedizione si impegna ogni giorno per offrire prodotti di eccellenza e per contribuire allo sviluppo del territorio”.

L’azienda guarda al futuro con fiducia e con l’obiettivo di continuare a crescere e ad innovare, per consolidare la sua posizione di leader nel settore delle costruzioni.

Il successo della Celi Calcestruzzi rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera Marsica. L’azienda dimostra che anche in un territorio come quello abruzzese, caratterizzato da piccole e medie imprese, è possibile raggiungere traguardi importanti e affermarsi a livello nazionale.