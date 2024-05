Edoardo Sferrella protagonista del nuovo short drama di Aperol Japan

Nel drama, Sferrella interpreta Francesco, un italiano che attraverso un’app di incontri incrocia il cammino di Kasumi

CHIETI – L’attore abruzzese Edoardo Sferrella spicca nel nuovo short drama prodotto da Aperol Japan, “I Met an Italian on a Dating App and It Was Awesome”, che ha già raccolto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Nel drama, Sferrella interpreta Francesco, un italiano che attraverso un’app di incontri incrocia il cammino di Kasumi, un personaggio vivacizzato dalla celebre influencer giapponese Aya Shigematsu, nota come Bun-chan.

I primi episodi hanno come palcoscenico due locali della capitale giapponese, ovviamente di gastronomia italiana: Clandestino 41 a Nakameguro e Il Cardinale ad Akasaka, di fronte l’Harry Potter Store.

La trama, arricchita dalla fama di Aya, esplora con leggerezza e humour le dinamiche tra due culture attraverso disavventure amorose e incontri culturali, tutti avvolti nello scenario degli aperitivi italiani. La performance di Sferrella, elogiata per la sua autenticità e capacità espressiva, consolida ulteriormente la sua reputazione come talento emergente e interprete sensibile delle sfumature interculturali.

Questo progetto non solo mette in luce il talento di Sferrella, ma rafforza anche il suo ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel panorama internazionale.