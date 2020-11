Nuovi strumenti alle Associazioni di volontariato per un nuovo sviluppo del Terzo Settore

PESCARA – Pubblicato l’Avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per realizzare progetti in partenariato con le Organizzazioni di Volontariato. Aperte fino al 30 novembre le iscrizioni al percorso della Scuola di Progettazione, uno strumento condiviso per lo sviluppo di nuove competenze.

La Delegazione Territoriale di Pescara del CSV Abruzzo ha presentato le iniziative dell’Area della Sostenibilità: un insieme di attività e progetti volti a fornire alle Associazioni nuovi strumenti per immaginare un nuovo sviluppo del Terzo Settore.

ReAgire in rete per reagire alla pandemia è il motto che anima questo percorso integrato di esperienza e formazione, pensato per le Associazioni e con le Associazioni al fine di rispondere insieme alle domande e alle esigenze generate dalla nuova contingenza dovuta al Covid-19.

Dopo una serie di appuntamenti virtuali con le Associazioni, dal titolo CambiaMenti, il CSV Abruzzo ha intrapreso la strada dell’innovazione e della sperimentazione. In particolare, la Delegazione Territoriale di Pescara ha pubblicato l’Avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la realizzazione di progetti in rete con le Organizzazioni di Volontariato, sulla scia dell’esperienza del 2019, che ha fatto nascere i cinque progetti in rete della Mappa del bene comune: Noi, voi Zanni, Donne al Centro, Per-Corsi di integrazione urbana, Vita da volontari e Voi con noi, insieme si cresce.

«I cambiamenti degli ultimi mesi hanno comportato evidenti limiti all’attività di tutto il Terzo Settore» – racconta il Presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura – «ma hanno messo a disposizione nuovi strumenti che è necessario considerare e sperimentare per una ripartenza efficace».

Per dare nuova prospettiva all’attività delle Associazioni durante un periodo che sta mettendo a dura prova il sostentamento del Terzo Settore, il CSV Abruzzo punta sullo sviluppo delle competenze per immaginare, insieme agli attori del territorio, una crescita e un cambiamento. Sfruttando infatti le potenzialità, finora poco esplorate, del mondo digitale, oltre ai progetti in rete ripartirà anche la Scuola di Progettazione. Entrambe le iniziative, supportate dallo Sportello della Sostenibilità attivo all’interno della Delegazione Territoriale di Pescara, costituiscono un percorso integrato di co-progettazione che, attraverso lo strumento della rete, ha come obiettivo generale quello di favorire esperienze di ripartenza e innovazione in un tempo che rende necessari tentativi di cambiamento.