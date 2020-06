Nuovi automezzi per la Provincia di Chieti: ecco quali [FOTO]

Pupillo: “Tali acquisti si sono resi necessari per sostituire automezzi con un livello di obsolescenza non più tollerabile, se si considera che l’età media delle dotazioni provinciali supera di gran lunga i 20 anni”

CHIETI – La Provincia di Chieti, con non pochi sacrifici, è riuscita a stanziare, dopo 20 anni, 400 mila euro per l’acquisto di nuovi automezzi. Sono stati acquistati 3 trattori dotati di braccio decespugliatore per lo sfalcio dell’erba che saranno allestiti nella stagione invernale anche per lo sgombero neve, 2 Fiat Ducato e 5 Fiat Doblò assegnati al personale stradale ed agli operai manutentori. Nella giornata di ieri il Presidente Mario Pupillo ha presieduto, insieme al Responsabile dell’Autoparco Fabio Di Crescenzo, alla consegna degli automezzi al personale.

L’auspicio è che si possa continuare a stanziare fondi con regolarità, in modo da rinnovare tutto il parco automezzi e garantire regolarità nell’erogazione dei servizi e sicurezza per gli operatori dell’ente.

Dichiara il Presidente Pupillo: “Tali acquisti si sono resi necessari per sostituire automezzi con un livello di obsolescenza non più tollerabile, se si considera che l’età media delle dotazioni provinciali supera di gran lunga i 20 anni”.