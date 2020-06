Palasenna, nuovo parquet omologato per competizioni internazionali

De Martinis: “Si alza finalmente il sipario su un’opera tornata come nuova dopo alcuni interventi di riqualificazione che vanno dalla pavimentazione ai lavori strutturali per impedire allagamenti e infiltrazione di acqua in caso di pioggia”

MONTESILVANO – Il Palasenna è stato ultimato ed è pronto per le realtà sportive cittadine. Numerosi gli interventi svolti in questi mesi nel palazzetto, che in passato è stato messo a dura prova dagli allagamenti. Nei prossimi giorni l’impianto ospiterà un importante appuntamento nazionale, che l’amministrazione comunale annuncerà nei prossimi giorni. Oggi è stato effettuato un sopralluogo del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei e del presidente della commissione Sport Alice Amicone con il dirigente Marco Scorrano e alcuni impiegati dell’ufficio tecnico comunale. La pavimentazione in parquet è stata realizzata all’azienda di Treviso Dalla Riva Sportfloors, che opera nel settore della pavimentazione in legno dal 1982 ed è specializzata in produzione, installazione e manutenzione di pavimenti sportivi e parquet per palestre e palazzetti dello sport.

Il parquet è omologato per ogni tipo di competizione, la messa in opera è stata effettuata dalla ditta di Montesilvano Perilli Tiziano. Oltre alla nuova pavimentazione in legno sono state installate due pompe di sollevamento automatiche per scongiurare ulteriori allagamenti, realizzando nuove griglie e canali di scolo. Le pompe hanno un gruppo elettrogeno collegato a un sistema di telecontrollo visionato da un impiantista, pronto a intervenire in caso di pericolo allagamenti. Sono stati effettuati dei lavori sul tetto, in particolare è stata sostituita la guaina per evitare che l’acqua possa infiltrarsi nei soffitti della struttura e allagare anche il nuovo parquet. Interventi di riqualificazione sono stati effettuati anche nei bagni, che in passato presentavano delle infiltrazioni di acqua.

“Abbiamo riconsegnato alla cittadinanza un impianto sportivo tra i più importanti della provincia – spiega il sindaco De Martinis – che ha segnato la storia sportiva di Montesilvano, tante le società che si sono allenate e che hanno disputato campionati di tutto rispetto, conquistando importanti risultati. Si alza finalmente il sipario su un’opera tornata come nuova dopo alcuni interventi di riqualificazione che vanno dalla pavimentazione ai lavori strutturali per impedire allagamenti e infiltrazione di acqua in caso di pioggia. Investire sullo sport significa investire sui giovani e far crescere i nostri talenti in modo sano. Un plauso al dirigente comunale Marco Scorrano e agli uffici che hanno seguito in maniera scrupolosa tutti i lavori. Stiamo organizzando un evento di caratura nazionale per inaugurare il nuovo impianto di via Senna e nei prossimi giorni con l’assessore Pompei definiremo i dettagli”.

“Insieme all’ufficio tecnico comunale – afferma l’assessore Pompei – , che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo scelto il parquet migliore tra tutti i vari disponibili, omologato per tutte le competizioni internazionali, e lo abbiamo acquistato direttamente all’ingrosso al fine di ridurre i costi per l’Ente comunale. Abbiamo quindi sostituito il vecchio pavimento ormai quasi completamente marcio e inutilizzabile a causa delle tante infiltrazioni. Abbiamo inoltre installato due pompe di sollevamento automatiche per scongiurare ulteriori allagamenti, realizzando nuove griglie e canali di scolo. Sistemati anche i terrazzi, intervenendo sia sul tetto che su infissi e ingressi. Stiamo infine, ragionando su altri immediati interventi di restyling per restituire alle tante associazioni di Montesilvano un palazzetto dello sport efficiente, decoroso e degno di questo nome. L’emergenza sanitaria ha purtroppo rallentato i tanti lavori di manutenzione degli impianti sportivi, che avevamo programmato da tempo ma, con determinazione e programmazione, arriveremo dappertutto, recuperando il tempo perso”.