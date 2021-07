Nuoto sincronizzato, 3 atlete del Club Aquatico Pescara a Roma

PESCARA – Il Club Aquatico Pescara ha partecipato per la prima volta a questo prestigioso campionato con 3 atlete: Camilla Marasciulo (04), Anna Luccarelli (05) e la giovanissima Elisabetta Parolini (07).

Seppur fanalino di coda, è stata l’unica squadra abruzzese a partecipare con un balletto (duo libero) e agli esercizi obbligatori (presente tra le abruzzesi anche Histonium vasto).

Visto il catastrofico anno trascorso (per via del covid), senza la possibilità di allenarsi in una piscina adeguata a causa della chiusura delle Naiadi, la squadra si è allenata prevalentemente in una piscina alta mt 1.40.

Ciononostante, le atlete sono riuscite a raggiungere tutti i traguardi prefissati nelle varie categorie. Stimolate da questa stupenda esperienza, guardiamo al nuovo anno agonistico (inizio settembre) con l’entusiasmo e la carica giusta per fare sempre meglio.

Confermatissima la guida delle allenatrici Cristina Celiberti (Ragazze e Juniores) e Caterina Casale (Propaganda e Esordienti A).