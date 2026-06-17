La Notte dei Serpenti 2026: il 25 luglio a Pescara e il 5 settembre in prima serata su Rai Uno

PESCARA – La quarta edizione de La Notte dei Serpenti è pronta a tornare con un doppio appuntamento che conferma la crescita costante della manifestazione: il 25 luglio a Pescara, allo Stadio del Mare, e il 5 settembre in prima serata su Rai Uno, una collocazione che garantirà al progetto una visibilità nazionale senza precedenti. L’evento, ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, continua a raccontare e valorizzare le tradizioni dell’Abruzzo attraverso musica, dialetto, danza e cultura popolare, contribuendo a promuovere il territorio e a stimolare turismo ed economia.

«Vi aspettiamo per un altro grande spettacolo», ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio durante la presentazione ufficiale tenutasi nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Marsilio ha sottolineato come La Notte dei Serpenti sia ormai diventata il più grande evento musicale abruzzese, capace di scalare le classifiche e attirare un pubblico sempre più ampio, anche da fuori regione.

Quest’anno la manifestazione farà un ulteriore salto di qualità grazie alla messa in onda su Rai Uno di sabato sera, una prima assoluta nella storia della radiotelevisione italiana. Melozzi ha anticipato che sul palco saranno presenti circa 300 artisti e ospiti di altissimo livello, lasciando però al pubblico il divertimento di indovinare i nomi attraverso le iniziali rivelate: M.M. e P.P..

Il direttore artistico ha anche svelato una sfida lanciata dalla Rai: triplicare le serate nelle prossime edizioni. «Con il sostegno degli imprenditori e delle istituzioni abruzzesi – ha detto – sono certo che potremo raggiungere questo obiettivo ambizioso e visionario».

Durante la conferenza stampa, Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha evidenziato il successo crescente delle precedenti edizioni e l’interesse sempre maggiore degli sponsor. Tra le novità del 2026 anche la presenza di Elettra Lamborghini come co-conduttrice accanto a Melozzi: un volto popolare soprattutto tra i più giovani, con oltre sei milioni di follower, che contribuirà ad ampliare ulteriormente la platea dell’evento.

Un altro elemento che conferma la dimensione regionale della manifestazione è il coinvolgimento del Comune di Teramo, che ospiterà i quindici giorni di prove dello spettacolo.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre al Presidente Marsilio, i senatori Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, promotori dell’iniziativa al Senato, l’onorevole Guerino Testa, il maestro Enrico Melozzi, il Sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, la Presidente dell’ENIT Alessandra Priante e Williams Di Liberatore.