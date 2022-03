“Note di pace”, concerto di beneficenza all’ISS “E. Alessandrini”

Sabato 19 marzo presso l’IIS “E.Alessandrini” di Montesilvano docenti e studenti per l’Ucraina con il concerto di beneficenza

MONTESILVANO – Si terrà domani, sabato 19 marzo dalle ore 10, nel cortile dell’edificio scolastico di Via D’Agnese dell’IIS Alessandrini di Montesilvano un concerto pro Ucraina. L’evento, dal titolo “Note per la pace” e promosso dalla d.s. Maria Teresa Di Donato, dai rappresentanti d’istituto componente studentesca, da docenti e dal personale non docente, vedrà la straordinaria partecipazione della cantante ucraina Kalyna Salyak che eseguirà due brani di un cantautore di Kiev scomparso di recente, del soprano Norma D’Arcangelo e del tenore Nunzio Fazzini. Contestualmente è stata annunciata la presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Chieti e Pescara, dottoressa Maristella Fortunato, di Ottavio De Martinis, nella doppia veste di sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, di Deborah Comardi, Assessore alle manutenzioni, al demanio e agli eventi della giunta montesilvanese e di altre autorità civili.

Nel corso del concerto, poi, si esibiranno sulla prestigiosa struttura di Palco Mobile messa a disposizione, in maniera del tutto gratuita, da Fabrizio D’Addario, i seguenti gruppi musicali:

– l’ensamble “I colori del pentagramma”, formazione composta da allievi e insegnanti dell’IIS Alessandrini e del Mibe di Pescara;

– I Prendila così tribute band di Mogol Battisti “cantano la pace” con la special guest Federico D’Alessandro della IV A Tur;

– Scena muta;

– L’Alessandrini’s band.

Presenta Nazario

Nei giorni precedenti il concerto e dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, gli studenti, grazie anche alla collaborazione con alcuni docenti, hanno provveduto a raccogliere beni di prima necessità e fondi, quale libera donazione, destinati alla causa del popolo ucraino. E’ bene ricordare, allora, che l’ingresso al concerto è libero e aperto a chiunque, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dei posti disponibili. L’incasso sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

PROGRAMMA

PARTE 1

Ensemble I Colori del Pentagramma composto da docenti e studenti dell’Istituto e da studenti del Liceo MIBE.

Direttore: M° Renata Travaglini

– L. van Beethoven Inno alla gioia

– E. Moricone Nuovo Cinema Paradiso

– G. Gershwin Blues

– S. Casadei La sfida dei clarini

– E. Moricone C’era una volta il West

Soprano: Norma D’Arcangelo

S. Fain – P. Webster L’amore è una cosa meravigliosa

Soprano: Norma D’Arcangelo

F. Lehár Tu che m’hai preso il cor

Tenore: Nunzio Fazzini

G.M. Ferilli – A. Maggio Un amore coì grande

Tenore: Nunzio Fazzini

PARTE 2

Gruppo “Alessandrini’s Band”

Jimi Hendrix Hey Joe

Kalyna Salyak canta 2 brani di un cantautore ucraino recentemente scomparso:

Liudy yak korabli

Plakala

I Prendila Così Tribute Band “Canta la Pace”:

L’isola di White

Generale

C’era un ragazzo che come me (Special guest: Federico D’Alessandro – 4 A TUR)

Il nostro caro angelo

Il mio canto libero

Il tempo di morire.

Scena Muta:

Centro di gravità permanente

Bocca di rose;

Volare.

Ensemble I Colori del Pentagramma

– M. Verbyc’kyj – P. Cubynskyj Inno ucraino

– G. Mameli Inno d’Italia