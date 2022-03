Panthers Roseto-Basket Roma in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Reduci dalla bruciante sconfitta di sabato scorso sul campo del San Raffaele, sprecando dodici punti di vantaggio negli ultimi tre minuti e mezzo, le ARAN Cucine Panthers Roseto cercano l’immediato riscatto ospitando domani sera alle 20:30 il Basket Roma.

La squadra diretta da coach Luciano Bongiorno non evoca dolci ricordi alle Pantere, che lo scorso 23 giugno cadendo sul parquet capitolino dissero addio al sogno della promozione in A2. Un motivo in più, pur con una squadra profondamente rinnovata, per affrontare la sfida con determinazione e voglia di ritornare al successo. Anche perché, tornando alla stretta attualità, classifica alla mano è una sfida da non fallire per le ragazze di coach Orlando, scivolate al secondo posto di una classifica decisamente accorciatasi dopo il turno scorso.

L’ossatura del Basket Roma è fondamentalmente quella degli ultimi anni, con tante giovani di valore tra cui spicca il talento di Lavinia Lucantoni (14 punti di media) accanto alle varie Aghilarre, Cedolini, Fantini e Di Stefano. Ma Roseto, forte dell’ottimo impatto di Lucchesini (29 punti totali nelle prime due partite) che ha aggiunto un’ulteriore opzione di spessore al suo attacco, dovrà necessariamente far valere esperienza, profondità e fattore campo.

Appuntamento alle 20.30, con diretta streaming sui canali Facebook e YouTube, e con gli arbitri Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino e Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo che dirigeranno la contesa.

3° GIORNATA POOL PROMOZIONE

Pink Terni-Esquilino Roma (sabato 19, ore 17:00)

Virtus Aprilia-San Raffaele Roma (sabato 19, ore 20:00)

ARAN Cucine Panthers Roseto-Basket Roma (sabato 19, ore 20:30)

Magnolia Campobasso-Stella Azzurra Roma (domenica 20, ore 18:00)

POOL PROMOZIONE: CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 14

ARAN Cucine Panthers Roseto 12

San Raffaele Roma 10

Pink Basket Terni 8

Basket Roma 8

Magnolia Campobasso 6*

Virtus Aprilia 2

Esquilino Roma 2*