Lanciano, in scena Non svegliate lo spettatore: ecco quando

Il 4 settembre alle Torri Montanare lo spettacolo con Lino Guanciale, previsto originariamente il 5 aprile scorso presso il Teatro Fenaroli

LANCIANO – Venerdì 4 settembre alle 21 presso la Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano sarà recuperato lo spettacolo previsto originariamente il 5 aprile scorso presso il Teatro Fenaroli e non andato in scena dal titolo Non svegliate lo spettatore- Omaggio ad Ennio Flaiano con Lino Guanciale per la regia di Davide Cavuti.

Non e’ prevista la vendita di nuovi biglietti; sono validi sol quelli acquistati in precedenza; coloro che hanno ottenuto il voucher/rimborso non potranno utilizzarlo per questo spettacolo.

Si raccomanda ai possessori di biglietti di anticipare l’arrivo presso la Piazza d’Armi al fine di poter riassegnare il posto a sedere e far compilare l’autocertificazione

Non svegliate lo spettatore è un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore abruzzese, umorista, sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini, Alessandro Blasetti e di altri capolavori della cinematografia italiana. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino), è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide: un diarista originale a cui nulla sfuggiva della spontanea idiozia dell’esistenza, e non solo, contribuendo alla comprensione di quanto ci circonda. Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di uno straordinario attore quale Lino Guanciale, accompagnato dal commento musicale del maestro Davide Cavuti. Le riflessioni pungenti e sarcastiche di Flaiano propongono il grande talento pescarese come un anticipatore dei grandi temi sociali e morali che si profilavano negli anni 60/70 di cui seppe essere protagonista fuori del coro, di straordinaria intelligenza e arguzia con i suoi fulminanti aforismi.