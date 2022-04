“N.O.I. Nuove opportunità per l’infanzia”, finanziato il progetto

La soddisfazione del Sindaco per il finanziamento del progetto “N.O.I. Nuove opportunità per l’infanzia” proposto da Teramo Children

TERAMO – Il sindaco Gianguido D’Alberto esprime soddisfazione per il finanziamento ottenuto dal progetto “N.O.I. Nuove opportunità per l’infanzia”, proposto dall’associazione Teramo Children come soggetto capofila e che vede il Comune di Teramo tra i partner di progetto, selezionato dall’impresa “Con i Bambini” attraverso il Bando “Comincio da Zero”, promosso nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa minorile finanziato dal Governo e dalle Fondazioni italiane di origine bancarie tra le quali la Fondazione Tercas.

All’interno del bando, il cui obiettivo è quello di ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si riscontra maggiore carenza degli stessi, sono stati selezionati 35 progetti in Italia, di cui solo due abruzzesi, tra i quali proprio quello presentato da Teramo Children e che coinvolgerà, per il Comune capoluogo, l’Istituto comprensivo Teramo 4 di San Nicolò a Tordino e in particolare l’asilo nido e la scuola dell’infanzia della frazione con il prolungamento del servizio fino alle 18 e l’apertura anche il sabato mattina.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che il progetto presentato da Teramo Chidren sia tra i 35 selezionati in tutta Italia – sottolinea il primo cittadino – di cui solo due in Abruzzo. Un successo che mette in evidenza la capacità progettuale delle nostre associazioni e sottolinea implicitamente che la collaborazione e la sinergia tra associazioni ed enti locali è fondamentale per mettere in campo tutta una serie di progetti, come quelli rivolti alla prima infanzia, che mirano a garantire servizi sempre più di qualità. Il Comune di Teramo si conferma ancora una volta in prima linea come modello e punto di riferimento per la costruzione di un’efficiente comunità educante”.

La vicepresidente dell’associazione Anna Di Monte, nell’esprimere la soddisfazione dell’associazione, evidenzia la collaborazione con il Comune di Teramo.

“Siamo orgogliosi che tra tanti progetti sia stato selezionato “N.O.I. Nuove opportunità per l’infanzia”, di cui siamo il soggetto capofila – commenta – un progetto di qualità che va a lavorare su una fascia d’utenza spesso poco considerata. Speriamo di lavorare bene e che prosegua la proficua collaborazione con il Comune di Teramo”.