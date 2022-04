CPO Roseto degli Abruzzi, Silvia Mattioli eletta presidente

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel corso della seduta di insediamento della Commissione Pari Opportunità CPO del Comune di Roseto degli Abruzzi, svoltasi giovedì sera, sono stati eletti Presidente Silvia Mattioli, Vice Presidente Anna Pia Sorgentone e Segretaria Rosita D’Ambrosio.

Da parte del Sindaco Mario Nugnes, del Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti e dell’intera Amministrazione è stato fatto un grande in bocca al lupo ai membri della Commissione Pari Opportunità ed alle neo elette Presidente, Vice e Segretaria. “Siamo certi sapranno lavorare, tutti assieme, per il bene della collettività fungendo da stimolo e da pungolo per l’intero Consiglio Comunale nella difficile battaglia per garantire la parità di genere e i diritti delle donne”.

“Sono molto onorata dell’incarico, che ho accettato con entusiasmo e motivazione” dichiara il neo Presidente della CPO rosetana Silvia Mattioli. “Credo fortemente che concretezza e operatività saranno alla base delle proposte e delle attività della Commissione al fine di sviluppare iniziative efficaci e di valore per le donne ma soprattutto per tutta la cittadinanza. Siamo un bel gruppo e saremo capaci di generare creatività e cambiamento, ringrazio l’amministrazione e tutti i membri della commissione per la fiducia, convinta che un lavoro sinergico e collegiale porterà i migliori e più efficaci contributi. Lavoreremo per promuovere le pari opportunità nella vita quotidiana, nel lavoro, nelle istituzioni e contrastare la violenza sulle donne e sulle minoranze; in questo momento così difficile anche per le notizie degli ultimi femminicidi è urgente un lavoro di sensibilizzazione ed educazione anche delle nuove generazioni a cui noi adulti siamo necessariamente chiamati a dare esempi e modelli virtuosi di riferimento”.

“Voglio congratularmi con la neo eletta Presidente Silvia Mattioli e con tutti i membri della Commissione per il grande lavoro che ci aspetta” sottolinea il Consigliere delegato alle Pari Opportunità Toriella Iezzi. “Nella seduta di insediamento la maggioranza ha espresso la propria volontà di assegnare la Vice Presidenza alla minoranza quale segnale di concreta partecipazione democratica e di rappresentanza che ha scelto la Professoressa Anna Pia Sorgentone. Come Consigliera delegata alla Pari Opportunità non posso che esprimere profonda soddisfazione per l’insediamento della Commissione in quanto si sta procedendo a dare attuazione a quel filo conduttore e trasversale del programma amministrativo, ossia la gestione condivisa e democratica della cosa pubblica, laddove gli organismi rappresentativi sono chiamati ad amministrare insieme agli organi eletti. Auspico che si lavori tutte, senza steccati ideologici o di parte, per mettere al centro delle scelte che si andranno a fare la consapevolezza che una società più equa e compiutamente democratica porti vantaggio a tutta la collettività e che ci si occupi di questioni di parità di genere in senso ampio, abbracciando trasversalmente tutti gli ambiti della comunità e occupandosi di ogni tipo di discriminazione e di integrazione”.