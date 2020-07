Nikola Munjic è il secondo acquisto dell’Unibasket Lanciano 2020/2021

“Sarà importante lavorare sempre bene, ed ogni allenamento deve diventare per noi una piccola battaglia da cui uscirne sempre più forti come squadra“

LANCIANO – Nikola Munjic, è un centro mancino di 204 cm di altezza, classe 1993 nato a Uzice in Serbia. Muove i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro giovanile, prima nel vivaio della Stella Rossa (stagione 2007 – 2008) e poi tra i bianconeri del Partizan Belgrado (stagioni 2008 – 2011) in quelli che sono a tutti gli effetti i due club più blasonati e prestigiosi di Serbia. Nel campionato 2011 – 2012 è invece tra le fila del K.K. Sloboda, mentre l’anno successivo si sposta nel vicino Montenegro per difendere i colori dello Jedinstvo (stagione 2012 – 2013). Quello di Nikola è a tutti gli effetti un graditissimo ritorno alla corte del club del presidente Carlo Valentinetti e del direttore generale Valerio Di Battista avendo già vestito, al suo arrivo in Italia, la canotta della We’re Basket nel biennio 2013 – 2015. Ad Ortona vive due stagioni intense e ricche di soddisfazioni vincendo nella stagione 2013 – 2014 il Campionato di Serie C2 e l’anno successivo da neo promosso, quello di C Nazionale che vale alla squadra adriatica uno storico approdo in B. Nella stagione 2015 – 2016, Munjic lascia però l’Abruzzo per rinforzare la rosa del Matelica nel Campionato di Serie C Silver. Con la canotta della Vigor scende in campo per ben 714 minuti segnando 425 punti e diventando presto, insieme al connazionale Ranitovic, uno degli atleti più importanti del roster marchigiano. L’anno seguente sale di categoria giocando per il Meta Formia di coach Di Rocco nel Campionato di Serie C Gold 2016 – 2017. Dopo una breve parentesi in Francia con il Roche Basket Saint Etienne e prima che l’emergenza Coronavirus chiudesse prematuramente i campionati era tornato in Italia per giocare con il Basket Club Jesolo senza però riuscire ad esordire.

Per la prossima stagione ha deciso di sposare nuovamente il progetto dell’Unibasket portando esperienza e peso nel reparto di lunghi a disposizione di coach Di Tommaso. Nikola Munjic è un giocatore dotato di ottime mani ed in grado di farsi rispettare anche nel tiro da fuori, efficace al rimbalzo, può vantare un grande atletismo e risulta particolarmente incisivo nel pick and roll, mettendo a disposizione della squadra il suo impatto fisico in area sia nelle fasi d’attacco che di difesa.

Queste le considerazioni dell’atleta:

“Inanzitutto sono molto felice di essere di nuovo un giocatore dell’Unibasket Lanciano. In questi anni sono sempre rimasto molto vicino ed in un ottimo rapporto di amicizia con i dirigenti e non vedo l’ora d’iniziare questa avventura e questo campionato. Spero di riuscire a centrare insieme degli obiettivi importanti, siamo una squadra molto giovane ma sono certo che se ognuno di noi darà il massimo nessun traguardo può essere precluso. Sarà importante lavorare sempre bene, ed ogni allenamento deve diventare per noi una piccola battaglia da cui uscirne sempre più forti come squadra. Solo così riusciremo ad essere competitivi e concentrati su quella che dovrà essere la nostra strada. Voglio infine ringraziare tutta la società per la fiducia riposta in me, in particolare il presidente Carlo Valentinetti ed il dirigente responsabile Valerio Di Battista. Ci aspetta un anno impegnativo ed esaltante da vivere insieme”.