Nicola Giulii imprenditore e politico di successo a Los Angeles in California

FARA FILIORUM PETRI – Nicola (all’anagrafe Niccola) Giulii nacque a Fara Filiorum Petri (CH), in via “Buon Consiglio”, il 5 dicembre del 1885, da Zopito (trentacinquenne “sarto” e “musicante” – figlio di Giuseppe e Teresina De Matteis) e da Virginia Di Fulvio (trentacinquenne “tessitrice” – figlia di Giuseppe e Finizia Cerretani). L’atto di nascita fu certificato dinanzi all’allora Sindaco Donato Di Fulvio. I suoi genitori si erano sposati a Fara Filiorum Petri il 23 gennaio del 1878. A diciotto anni, era il 1903, Nicola decise di tentare il “sogno americano”. Negli Stati Uniti mise a frutto, da subito, la sua estrema bravura di “flautista” e fino al 1910, come musicista, suonò in orchestre sinfoniche e compagnie liriche. Nel 1906 sposò Aurelia Amillo che gli diede una figlia: Virginia.

Ma oltre alla musica Nicola era uomo intraprendente e dotato di una notevole propensione per gli affari. Così nel 1909 fondò con un socio la “ Guasti-Guilii, Inc.” ( catena di negozi di pneumatici e stazioni di servizio – con tre sedi a Los Angeles e oltre 70 dipendenti). Fu anche direttore commerciale e poi vice-presidente, della “Italian Vineyard Company” (fondata da Secondo Guasti il suo socio) azienda che produceva e commercializzava vini per gli interi Stati Uniti) dal 1910 al 1919. Nicola Giulii fu anche vice-presidente e direttore commerciale della “Pacific Coast” e della “Fruit Industries”. Fino al 1932 fu legato a partito Repubblicano e solo successivamente aderì al Partito Democratico (partecipò come elettore alle convention presidenziali). Fu poi, più volte, Presidente “ Chairman” della potente e prestigiosa “City Housing Authority” (Autorità per gli alloggi della città).

Foto: 1952 – Nicola Giulii, al centro nella foto, presta giuramento per la sua riconferma alla presidenza della “City Housing Authority” della città di Los Angeles

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”