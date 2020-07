Distribuzione immigrati in Abruzzo: i commenti di Lega e FdI

REGIONE – In relazione alla notizia dell’arrivo di 200 migranti dalla Sicilia all’Abruzzo registriamo i seguenti commenti di rappresentanti della Lega e di Fratelli d’Italia.

D’Eramo: ‘’La Lega protesterà in ogni luogo d’arrivo”

“Il governo Pd-Cinque Stelle continua a favorire l’invasione dei migranti, in Italia, in particolare nel nostro Abruzzo che si appresta a ricevere, inopinatamente, altri 200 nordafricani da Porto Empedocle. La Lega protesterà con fermezza in ognuno dei comuni coinvolti in questa ulteriore scellerata decisione”. Lo dice il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, circa la decisione adottata ieri dal governo Conte e ratificata per mezzo della Protezione civile nazionale, ovvero far arrivare 200 migranti dalla Sicilia a Moscufo (Pescara), Gissi (Chieti), Civitella del Tronto (Teramo), Canistro (L’Aquila), Civita d’Antino (L’Aquila) e Pettino (L’Aquila).

“Si tratta di una decisione intollerabile – incalza D’Eramo – in questa fase delicata in cui permane un alto rischio di contagio da coronavirus. Le vicende precedenti, tra cui quella di Pettorano sul Gizio, dove la positività dei migranti è stata accertata solo all’arrivo e solo grazie all’Asl locale, e quella di Turrivalignani,in provincia di Pescara, dove ci sono stati episodi di fughe, dimostrano la pericolosità sociale di queste operazioni che rischiano di minare profondamente la correttezza delle popolazioni che con estremo rigore hanno rispettato le restrizioni anti-Covid. La Lega farà sentire la sua voce in ognuno dei luoghi coinvolti e combatterà con tutte le armi a sua disposizione, a livello locale e in Parlamento, affinché il governo ponga fine a questo scempio e si preoccupi, al contrario, di preservare il sacrosanto diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini” conclude D’Eramo.

Testa e Sigismondi: “Mancano gli adeguati accertamenti sanitari. Governo irresponsabile, vanifica i sacrifici degli italiani”

“Il governo sceglie di distribuire nei Comuni abruzzesi duecento immigrati senza neanche degnarsi di condividere tale scelta con i territori interessati. A nulla sono valsi i tentativi della Regione Abruzzo di invitare il Governo, per il tramite delle Prefetture, ad una riflessione circa la valutazione del rischio sanitario che tale decisione poteva comportare. Gli immigrati, infatti, arriveranno senza che gli venga effettuato l’esame del tampone ma solo il test sierologico. Ricordiamo che pochi giorni fa erano stati destinati con lo stesso protocollo 13 immigrati a Pettorano sul Gizzo (Aq), di cui 8 erano risultati, a seguito del tampone, positivi al covid. È inconcepibile il comportamento che sta assumendo il Governo su una tematica estremamente delicata come la gestione degli immigrati, soprattutto in questa particolare contingenza: oltre a non condividere una così importante scelta con i Comuni, informati solo dopo averla presa, espone ad un alto rischio la popolazione.

Ricordiamo che mentre gli italiani sono stati costretti a grandi sacrifici, tra quarantena e controlli serrati per ridurre il pericolo del contagio del covid, per il trasferimento degli immigrati il governo non attua, irresponsabilmente, le medesime misure per il contenimento della diffusione del virus. Il Governo non solo permette lo sbarco in italia di migliaia di immigrati clandestini ma li distribuisce sul territorio senza gli adeguati accertamenti sanitari. Il lockdown – forse il Governo lo dimentica – ha messo in ginocchio intere famiglie, professionisti ed imprese, che ancora soffrono le conseguenze della pesante crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in essere. Fratelli d’Italia porterà con forza la vicenda in Parlamento e non permettera’ che i tanti sacrifici degli italiani vengano vanificati da un Governo oltremodo irresponsabile a guida PD e M5S”. Così in una nota il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi e il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa.