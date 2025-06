NFT e filatelia digitale: nuovo webinar di Poste Italiane in Abruzzo

REGIONE – Anche in Abruzzo tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi, completamente gratuiti, sono dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su temi di attualità.

Domani, mercoledì 25 giugno, è in programma il webinar gratuito “NFT e collezionismo digitale: arte e Filatelia incontrano la blockchain”, nel corso del quale Giovanni Machetti, Responsabile Filatelia di Poste Italiane, illustrerà come il mondo dei francobolli sia cambiato nel tempo, avvicinandosi a nuove forme di collezionismo digitale.

La sessione sarà trasmessa in diretta alle 16:30 e sarà possibile fare domande ed esprimere le proprie curiosità scrivendole in chat. La registrazione dell’evento rimarrà visibile in streaming accedendo al sito https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Tra le maggiori innovazioni di questo mondo figurano gli NFT (Non Fungible Token), gli asset virtuali dotati di un certificato che attesta la proprietà del prodotto filatelico elettronico garantendone l’autenticità. In quanto prodotti unici, non fungibili, possono essere collezionati e scambiati tanto quanto i francobolli e i prodotti cartacei, con le medesime regole di rarità: il certificato digitale registrato su una blockchain ne garantisce infatti proprietà, unicità e tracciabilità.

Gli NFT costituiscono a tutti gli effetti un ponte tra la tradizione della filatelia e le nuove tecnologie, offrendo modalità innovative di collezionare e valorizzare la storia postale.

Sono molte le ragioni per cui i francobolli continuano a conquistare appassionati di ogni età. E proprio nel loro continuo rinnovarsi essi parlano anche ai più giovani, grazie a personaggi come i Pokémon, la Pimpa, fumetti iconici come Tex, o ancora attraverso la grafica moderna di Zerocalcare e il tratto inconfondibile di Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto italiano.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web, che include anche una sezione dedicata in Lingua Italiana dei Segni.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.