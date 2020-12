Natale 2020 a Lanciano, luminarie in alcune zone: ecco quali

7500 euro e adesione alla proposta del Consorzio Le Vie del Commercio, Anxam sponsor delle iniziative dei commercianti con 2500 euro.

LANCIANO – L’Assessorato al Commercio di Lanciano, in occasione delle festività natalizie, installerà le luminarie nelle seguenti zone della città: Corso Trento e Trieste, via Fauro, Corso Bandiera, Torre Civica, Cattedrale Madonna del Ponte, Piazza Garibaldi, Corso Roma, Via dei Frentani, Via della Rimembranza, viale Salvo d’Acquisto, via Piave, Viale Cappuccini, zona del “quadrato” via del Sangro, via Dalmazia, piazza Giovanni Paolo II nel quartiere Santa Rita, Olmo di Riccio, via per Fossacesia, chiesa di Santa Maria Maggiore, via Luigi De Crecchio.

“E’ stata approvata ieri in Giunta la delibera che dà il via libera all’installazione delle luminarie natalizie in vari punti della città, per un investimento di 7500 euro complessivi di fondi comunali. Un ringraziamento speciale va a tutti i commercianti che si stanno adoperando per vivere un Natale luminoso nonostante la pandemia mondiale che sta mettendo in ginocchio tante attività, soprattutto quelle commerciali: come cittadini possiamo fare tanto per favorire l’economia locale, scegliendo i nostri negozi per i regali di Natale, preferendo un acquisto nelle attività che generano economia nel nostro territorio, utilizzando anche l’innovativo sito realizzato dagli stessi commercianti di “Lanciano – Insieme una forza” (link: https://sites.google.com/view/lancianoinsiemeunaforza/home) per conoscere le offerte e i prodotti anche online. Grazie alla Pro Loco Lanciano e al presidente Vincenzo Giancristofaro che è al nostro fianco in questo momento e a Gianluca Gargarella che con le sue luminarie darà un tocco di luce a Lanciano in un periodo così difficile, che ci vede ancora di più al fianco dei cittadini e dell’anima commerciale della nostra Lanciano. In quest’ottica abbiamo dato subito la nostra adesione, con esenzione della Tosap e fornitura dell’energia elettrica, alla bella proposta del Consorzio Le Vie del Commercio, che anche quest’anno animerà il nostro Corso aggiungendo ulteriori attrazioni luminose lungo Corso Trento e Trieste con una slitta di Babbo Natale e una Natività nel portico della Madonna del Ponte. Inoltre, un grazie speciale va a tutte le altre realtà associative e il comitato spontaneo di commercianti capitanato da Pietro Iacovelli che hanno addobbato negozi e luoghi pubblici rendendoli più accoglienti e luminosi, insieme ad un albero di Natale che sarà posizionato in piazza Pace. Da ultimo, ma non per importanza, un grazie alla società partecipata del Comune “Anxam Multiservizi” per aver dimostrato la consueta disponibilità nei confronti dei commercianti lancianesi, sostenendo le iniziative del Consorzio con una sponsorizzazione di 2500 euro”, dichiara l’Assessora al Commercio Patrizia Bomba.