Natale 2019 in Abruzzo: dove si balla

Quali serate trovare il 25 dicembre 2019 in Regione per divertirsi? Dalla disco ai ritmi latini, tutte le occasioni per un Natale speciale

REGIONE – Per chi, dopo il pranzo in famiglia, la tombolata o il classico film di Natale al cinema, scegliesse di trascorrere una notte scatenata in discoteca le occasioni per ballare e divertirsi sono davvero tante. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida nelle quattro province abruzzesi il 25 dicembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli delle singole serate. E non mancate di dare un’occhiata anche a Capodanno.

Provincia di Pescara

Cantieri Disco e Natura club presentano una serata che avrà come ospite Hito: in consolle Mazu e Anthony Ray. Christmas Party al Megà Disco Dinner in compagnia dei djs Romano Alfieri e Claudio Di Rocco. Club Zero 11 presenta Back to Basics con le selezioni muicali di Ivan Iacobucci e Re_Named. Al Bizarre appuntamento con il Christmas Blackbox Flow. Dj Vangelis’ night da Vini e Oli. Vinil dj set al Groove.

Provincia di Chieti

Il format del Supporter torna in centro a Lanciano, nel Foyer del Teatro, e calda la serata con un crescendo di luci, musica e divertimento; Guest Voice Khady Omari; Resident Dj Giovanni Angelucci. Allo Zooart di Ortona appuntamento con The Italian Party in compagnia di dj Umberto Palazzo. Solo canzoni italiane, classiche e meno, di ogni epoca, ma tutte belle da ballare. Al The Hostel di Chieti Scalo Christmas Party Latino: si ballano salsa, bachata Kizomba e reggaeton.

Provincia di Teramo

Al Novavita Beach a Giulianova, ospite speciale sarà dj Mario Fargetta; in consolle la musica sarà mixata dai djs Alessandrino, Matteo Block e Roberto Battaglia. possibilita di scegliere tra aperitivi, di terra e pizza; l’aperitivo avra come sottofondo i canti natalizi interpretati dalle Sorelle Rossetto. Christmas Latin Night targata Latin Project al Pharagon (ex One Hundred) a Martinsicuro: si ballano salsa, bachata, kizomba e merengue. Christmas Night alla discoteca Mya in Val Vibrata: ospiti speciali i djs Anabel Sigel e David. Christmas Party anche al Sound di Teramo, dove si balla tutta la notte. Il Tour Caleinte di Senorita arriva a Mosciano Sant’Angelo ad infiammare la Dancefloor del Pin Up per un Christmas Party di puro Fuego con il sound Reggaeton, Hip Hop, RnB & Latin House. Siballa latino anche al Gattopardo di Alba Adriatica dove in consolle le musiche saranno selezionate dal dj Federico Di Sante.

Provincia de L’Aquila

XMas Party al Guernica di Pizzoli: per l’occasione line up formata da Simone Kuks, Francesco Grande e Matilde Lemme. Xmas Nacht al Bauhaus a L’Aquila: si comincia con l’aperitivo cenato dalle ore 18:00 in compagnia dei djs per proseguire fino al mattino. Christmas Party al Fragile di Avezzano dove la musica sarà mixata dai djs Paride Petrucci e Paul Jockey.