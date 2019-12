“Aternino dei Piccoli”, arriva il Natale al Circolo Aternino di Pescara

In programma una serie di eventi per i più piccoli nei giorni 24 dicembre e dal 27 al 29 presso il locale in Piazza Garibaldi a Pescara

PESCARA – Si chiamerà “Aternino dei Piccoli” e sarà dedicato ai bambini di ogni età. La prima edizione dell’evento ludico-culturale per bambini si terrà il 24 e dal 27 al 29 dicembre nei locali del Circolo Aternino in Piazza Garibaldi a Pescara.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Officina Time, con il patrocinio del Comune di Pescara e promosso dall’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, sarà un’occasione di intrattenimento per i bambini e prevede una serie di appuntamenti speciali come uno spettacolo sulle diverse culture del Natale nel mondo, un piccolo corso sulla fotografia per ragazzi, il cineforum su cartoni e film classici del Natale e laboratori di riuso ed ecologia.

“Siamo lieti che abbia incontrato la sensibilità dell’ assessorato alla cultura – commenta il Presidente dell’Associazione Culturale Officina Time, Antonella Corneli – perché è importante pensare ai bambini e alle famiglie in un contesto appunto culturale e non soltanto ludico durante le festività del Natale”.

CALENDARIO EVENTI PER BAMBINI

Martedì 24

10.30 – La Tombola dei bambini

Venerdì 27

10 – Inaugurazione

10.30 – Lab. il Fiocco di Neve, con Camminare in Abruzzo

16.30 – Cineforum: The Snowman, bastoncino

Sabato 28 dicembre

10 – Mini corso di fotografia per ragazzi Ass. i Salotti

12 – Incontro Pet Friendly

16.30 – Cineforum, i 9 cani di Babbo Natale

Domenica 29 dicembre

10.30 – Festa: il Natale nel Mondo, Ass. Boomerang

16.30 – Canzoni e giochi dinamici, Ass. Boomerang