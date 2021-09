Nasce a Pescara l’associazione digitale Innovative Days APS

PESCARA – È nata ufficialmente lo scorso 10 settembre l’associazione digitale Innovative Days APS. L’associazione si propone di promuovere la cultura digitale, la digitalizzazione delle aziende e delle persone. Per arrivare a questo scopo l’associazione organizzerà: seminari, eventi online e offline, convegni e momenti di formazione anche gratuita per giovani e imprenditori che hanno voglia di cogliere le sfide che la modernità tecnologica pone innanzi a noi.

È stato eletto Presidente all’unanimità Roberto Ettorre, pescarese trentaquattrenne, fondatore della Web Agency Webshop, già collaboratore di Google e Unioncamere per il Progetto “Eccellenze in digitale”.

Il suo neoeletto presidente, Roberto Ettorre, ha dichiarato: “L’associazione è nata sulla scorta di un evento realizzato qualche anno fa all’Aurum di Pescara e ha l’ambizione di porre il tema della digitalizzazione al centro del dibattito locale, promuovendo un uso consapevole e profittevole del web per aziende e persone. Per ulteriori informazioni e per rimanere sempre aggiornato sulle novità è possibile consultare il nostro sito web all’indirizzo: https://www.innovativedays.it/”.