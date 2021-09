Isola dei Bambini di Amare Montesilvano, bilancio Estate 2021

MONTESILVANO – Tempo di bilanci per l’Associazione. Partiamo dalle presenze, almeno 13.000 persone nell’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano nell’estate 2021, tra il Pala Dean Martin e il Largo Venezuela. Due mesi ricchi di appuntamenti, realizzati 9 “Mercatini per i Bambini” 2 le serate speciali dove è stata ospitata la Guardia di Finanza di Pescara e la Polizia Locale di Montesilvano con la “9^ edizione di “Bimbi…inBici” ideata dal Comandante Nicolino Casale, due le”Caccia al Tesoro in pineta” e la Notte di San Lorenzo.

Abbiamo coinvolto nelle varie attività ben 700 tra ragazzi e bambini che hanno svolto le varie attività dimostrando grande attenzione divertendosi senza dimenticare le attività rivolte alla sicurezza con la Guardia di Finanza di Pescara e per finire all’educazione stradale con la Polizia Locale di Montesilvano che ha rilasciato “patenti per la bici” Distribuiti almeno 800 gadget e medaglie alle varie attività svolte dai bambini e la sacca dell’Assessorato Turismo ed Eventi.

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, l’Assessore agli eventi Debora Comardi, ad alcune attività commerciali che hanno sostenuto il programma svolto dalla ns. Associazione con la perfetta e collaudata organizzazione dei ns. Soci Antonia Capocefalo, Tecla Cecamore, Alberto Falasca, Bruna Brunetti, Chiara Di Benedetto, Anna Lucia Strizzi, Fabio, Emanuele e Veronica Salone , Cinzia Foscarini, Eliseo Di Benedetto, Anna Di Gennaro e Silvio Ciarma.

“Insomma, dichiara il Presidente di Amare Montesilvano, siamo riusciti a realizzare tante iniziative coinvolgendo le famiglie e i tanti turisti che hanno soggiornato a Montesilvano offrendo un “prodotto collaudato” e molto apprezzato vista l’affluenza che abbiamo registrato. Questo non ci fa che piacere e che ci darà la spinta giusta a fare sempre meglio per i prossimi appuntamenti”.