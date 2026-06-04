Napoli Calcio, confermato il ritiro estivo 2026 a Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO – La Regione Abruzzo rinnova il proprio sostegno al progetto che lega il territorio abruzzese al Napoli Calcio, confermando anche per il 2026 il ritiro precampionato estivo della squadra partenopea a Castel di Sangro, nel cuore dell’Alto Sangro.

La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per la stagione 2026‑2027, svoltasi a Napoli alla presenza del presidente del club Aurelio De Laurentiis. Per la Regione Abruzzo hanno partecipato l’assessore allo Sport Mario Quaglieri e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti

Quaglieri: “Un modello di promozione sportiva e territoriale”

“Il legame tra il Napoli e l’Abruzzo rappresenta una delle più importanti operazioni di promozione sportiva e territoriale degli ultimi anni – ha dichiarato Quaglieri –. Castel di Sangro e l’intero Alto Sangro sono diventati un punto di riferimento per migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Lo sport, quando è organizzato ad alti livelli, diventa un potente motore di sviluppo economico, turistico e sociale”.

L’assessore ha sottolineato come la presenza del Napoli consenta alla Regione di mostrare le proprie eccellenze ambientali, ricettive e sportive a una platea vastissima, generando ricadute concrete per le attività economiche e per il territorio.

D’Annuntiis: “Una sfida organizzativa che valorizza infrastrutture e mobilità”

L’assessore Umberto D’Annuntiis ha evidenziato l’importanza degli aspetti logistici e infrastrutturali:

“Il ritiro del Napoli costituisce ogni anno una sfida organizzativa che coinvolge mobilità, viabilità e accoglienza. Come Regione siamo impegnati a garantire le migliori condizioni possibili affinché l’esperienza dei tifosi e degli operatori sia efficiente e sicura”.

D’Annuntiis ha ricordato che eventi di questa portata rappresentano anche un’opportunità per valorizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati e quelli in corso, con l’obiettivo di rendere l’Abruzzo sempre più accessibile e competitivo.

Un modello di integrazione tra sport e sviluppo territoriale

La collaborazione tra Regione Abruzzo, Comune di Castel di Sangro e SSC Napoli si conferma un modello vincente di integrazione tra sport, promozione territoriale e sviluppo economico. Un progetto che rafforza l’immagine dell’Abruzzo come destinazione privilegiata per grandi eventi e ritiri sportivi di livello nazionale e internazionale.