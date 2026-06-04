Marsilio incontra Sergio Panzone, il più giovane sindaco d’Italia

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il sindaco di San Benedetto in Perillis, Sergio Panzone, riconosciuto come il più giovane sindaco d’Italia. Un incontro cordiale che ha posto al centro il futuro delle aree interne, la valorizzazione dei piccoli borghi e il ruolo delle nuove generazioni nella vita amministrativa.

Marsilio ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto dal giovane primo cittadino: «Ho voluto incontrare Sergio Panzone per rivolgergli personalmente i migliori auguri di buon lavoro e per complimentarmi con lui per il risultato raggiunto. La sua elezione rappresenta un bellissimo segnale di partecipazione e di fiducia nelle istituzioni. Vedere un giovane assumersi la responsabilità di guidare una comunità è motivo di speranza e dimostra che anche nei piccoli comuni esistono energie, competenze ed entusiasmo capaci di costruire il futuro».

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza strategica delle aree interne: «Le aree interne hanno bisogno di giovani amministratori preparati e motivati. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere i sindaci e le comunità locali, soprattutto quelle dei piccoli centri, perché rappresentano un patrimonio umano, culturale e identitario fondamentale per il nostro territorio».

L’incontro si è concluso con uno scambio di vedute sulle prospettive di sviluppo dei borghi dell’entroterra e sulle opportunità offerte dai programmi regionali dedicati al rafforzamento dei servizi, alla crescita dei territori e alla valorizzazione delle comunità locali.