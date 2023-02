TERAMO – Dopo il successo delle scorse edizioni, con migliaia di persone giunte in città, la sera di Sabato 18 febbraio 2023, si terrà a Teramo nella cornice di Piazza Martiri, l’evento “Aperistreet in the Circus”, il primo “Aperistreet”, ambientato in un vero e proprio circo, con tensostruttura riscaldata.

Special guest della serata la cantautrice teramana Nancy Fazzini reduce da Sanremo (dove ha fatto approdare la Musicoterapia al Festival), accompagnata dal chitarrista Graziano Pierandozzi e dalla ballerina professionista Ilenia Molinis; proprio al trio della compagnia “Attori Senza Sipario”, é affidata l’apertura della serata.

Il format dell’evento è sempre quello inconfondibile creato nel 2014 dal direttore artistico Francesco Marcellini, con l’aperitivo servito al tavolo, punti bar e stand food per venire incontro anche alle esigenze di chi non ha il posto a sedere.