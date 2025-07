SULMONA – Muntagninjazz prenderà il via, come da tradizione, nel Bosco Plaja di Introdacqua il 29 luglio alle ore 21.30 con il concerto della Mo’ Better Band, che con la sua energia inaugurerà la diciannovesima edizione del festival organizzato da Muntagninjazz Aps nei comuni di Sulmona, Introdacqua, Bugnara, Pescocostanzo, Prezza, Raiano, Pacentro, Anversa degli Abruzzi e Campo di Giove.

La Mo’ Better Band apprezzatissima e ricorrente presenza del festival, è una street band energica e travolgente, capace di fondere il meglio della tradizione delle marching band con sonorità moderne che spaziano dal jazz al funk. Nata per portare la musica tra le strade, la band ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, conquistando il pubblico con la sua carica, la qualità musicale la presenza scenica. Questo appuntamento rappresenta in pieno lo spirito di Muntagninjazz e il legame con Introdacqua, la sua secolare tradizione musicale e la montagna: un intreccio di cultura, natura e memoria che continua a rinnovarsi a ogni edizione.

Martedì 29 luglio il pubblico di Bosco Plaja a Introdacqua avrà dunque la possibilità di cenare tra musica, danze e partecipazione attiva al concerto, così da aprire il festival in un’atmosfera di festa, che da sempre caratterizza lo spirito della manifestazione.

Per avere informazioni e prenotare la cena è possibile contattare i numeri 335 7174568, 330 933383, 0864 760057 o visitare le pagine social di Bosco Plaja.

Si ricorda invece che gli abbonamenti e i biglietti per i concerti che si terranno nel Cortile di Palazzo San Francesco di Sulmona sono in vendita online e sui circuiti Ciaotickets. Nei giorni dei concerti sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria allestita nella Rotonda di San Francesco della Scarpa a partire dalle ore 20:00.

Per informazioni sul programma generale consultare il sito www.muntagninjazz.it o i profili social Facebook e Instagram di Muntagninjazz Aps.