MTB, Trofeo Accademia della Ventricina a Scerni: ecco quando

L’edizione numero undici del Trofeo Accademia della Ventricina si svolgerà domenica 25 aprile. Iscrizioni entro le ore 21 del 23 aprile

SCERNI – Fermento, attesa ed anche gioia a Scerni per rivedere ai nastri di partenza, domenica 25 aprile, l’edizione numero undici del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike cross country che rientra nei circuiti XCO Abruzzo Race e Sulle Orme dei Sanniti.

Il crescente successo ottenuto negli anni precedenti è uno stimolo in più per gli organizzatori dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti e della Vastese Inn Bike nell’allestire un evento di grande sport, promozione del territorio, divertimento e in piena sicurezza anti Covid-19.

Il percorso di gara include strappi, single track (passaggi singoli) nel bosco, le carrettiere di Scerni paese e il versante nord del bosco dell’istituto agrario Cosimo Ridolfi, per uno sviluppo complessivo di circa 7 chilometri da ripetere più volte a seconda delle categorie con partenza (alle 10:00) e arrivo presso il medesimo istituto.

Il delicato periodo di emergenza sanitaria comporta una serie di accorgimenti per fronteggiare il contagio da Covid-19: in primis la non presenza del pubblico all’interno dell’istituto agrario, la misurazione della temperatura, il rilascio delle autocertificazioni, il distanziamento tra le persone e l’utilizzo della mascherina (cui sono esentati gli atleti nel corso dello svolgimento della gara).

ISCRIZIONI E MODALITA’

Tutti i corridori che appartengono ai team aderenti alla FCI devono iscriversi con il Fattore K dove (ID gara 156549) entro le 21:00 di venerdi 23 aprile. Gli atleti appartenenti agli enti di promozione sportiva devono inviare ad info@turismoinabruzzo.it le proprie generalità con data di nascita, gruppo sportivo, ente di appartenenza e numero di tessera con pagamento direttamente la mattina del 25 aprile sul posto al momento del ritiro dei numeri.