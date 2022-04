“Mozart Sacro”, Concerto di Pasqua con ISA e Jacopo Sipari: dove vederlo

Il Concerto sarà trasmesso dalla Basilica di Santa Maria Aracoeli in Roma sul canale Facebook dell’evento e sul canale Youtube della Premier

ROMA – Dalle pagine più intime a quelle più maestose: in Mozart Sacro c’è l’intero universo musicale che il genio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, dedica alla musica sacra.

Sul podio dell’Orchestra dell’ISA dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli in Roma il direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli. Di grande prestigio il cast di voci: il soprano Ripalta Bufo, il mezzosoprano Francesca Di Sauro e ancora, il tenore Lorenzo Martelli e il baritono Sergio Bologna. Con loro l’International Opera Choir preparato da Giovanni Mirabile

Afferma il direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il violinista Ettore Pellegrino: “Siamo sempre molto lieti di accogliere l’invito del Festival Sacrum che ci offre la possibilità di partecipare a produzioni di grande valore in un luogo suggestivo come la Basilica dell’AraCoeli a Roma. Ringrazio il Direttore del Festival Jacopo Sipari Di Pescasseroli che dirigerà anche l’Orchestra in questo concerto dedicato alla musica sacra di Mozart e con il quale abbiamo ricordato le vittime delle guerre in Afghanistan lo scorso autunno quando abbiamo registrato il concerto e con cui oggi chiediamo la Pace per tutti”.

Il programma prevede brani del repertorio sacro in cui, al pari degli altri generi, il genio di Mozart non manca di esprimersi in tutta la sua grandezza, sebbene il compositore vi si dedichi solo nella prima parte della sua vita componendo ben 16 messe prima dei 25 anni, nel periodo passato a Salisburgo. Solo altre due Messe, sono state composte successivamente e, benché incompiute, risultano ugualmente fondamentali e considerate il contributo più significativo di Mozart nel genere sacro.

“L’aspetto “Sacro” delle produzioni mozartiane mi ha sempre profondamente affascinato – dice il direttore d’orchestra Jacopo Sipari – perché ogni volta sembra davvero di ascoltare la voce di Dio. Da sempre ho vissuto questo profondo legame con questi capolavori e quest’anno abbiamo deciso di dedicarci ad un concerto che facesse percepire a tutti questo tipo di profonda sensibilità. Un concerto davvero stupendo con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese che ha dimostrato ancora una volta, insieme al Coro e ai solisti, una straordinaria professionalità e capacità di trasmissione emotiva. Un grazie al regista Giacomo Iacolenna che ha saputo cogliere con particolare sensibilità ogni momento di questa grande celebrazione del sacro musicale e al M° Ettore Pellegrino e tutta l’Istituzione Sinfonica che sostiene ormai da anni il progetto Sacrum”.

Nel concerto verrà eseguita la Messa “dell’Incoronazione” (Krönungsmesse) K.317, senza dubbio la più famosa delle messe salisburghesi, alla quale verranno affiancate due arie tratte dalla Messa in do minore per soli, coro e orchestra K.427, una delle due ultime messe rimaste incompiute. Completano il programma i Vesperae solemnes de confessore K.339 e il celeberrimo mottetto Ave Verum Corpus K. 618, fra le composizioni più amate e commentate del genio salisburghese.

Il Concerto, visibile su qualsiasi tv, computer o dispositivo mobile, sarà trasmesso Domenica di Pasqua, 17 Aprile, alle ore 21.00 in preview gratuita sul canale facebook dell’evento (https://fb.me/e/ykpeY0Nld) o direttamente sul canale YouTube della Premiere (https://m.youtube.com/watch?v=YaMJMJVK_kk).

Regia di Giacomo Iacolenna e Audio di Corrado Ruzza.