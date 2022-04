San Giovanni Teatino elegge il nuovo corginatore cittadino PD: ecco chi é

Nel congresso di ieri. momento di confronto e dibattito tra tesserati, é stato eletto coordinatore Domenico Di Michele

SAN GIOVANNI TEATINO – Domenico Di Michele è il nuovo coordinatore cittadino del Partito Democratico a fronte del congresso che di è svolto ieri, un momento di confronto e dibattito fra i tesserati, all’insegna dell’unione, coesione e inclusione e dell’esigenza di aprire una nuova fase della vita politica del Pd a San Giovanni Teatino.

Ha aperto l’incontro, il Commissario uscente e capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che ha rimarcato: “San Giovanni Teatino ha una dimensione sovracomunale rilevante e proprio qua si possono misurare di più le risposte strategiche che mancano alla Regione: dal profilo sanitario, a quello infrastrutturale sulla questione del raddoppio ferroviario. Ringrazio il partito regionale e provinciale e tutti gli iscritti di San Giovanni Teatino per il costruttivo confronto di questi mesi. Buon lavoro al nuovo segretario.”

Presente anche il segretario provinciale del Pd, Leo Marongiu: “La ricostruzione di un circolo importante come quello di San Giovanni Teatino si inserisce in una ripresa delle attività generalizzate nei circoli della provincia dopo l’attenuarsi delle misure anti-covid. Il PD rimane l’unica organizzazione che torna a discutere in modo diffuso sui territori.”

“È una ripartenza importante per la nostra comunità di partito – così Daniele Marinelli – avvenuta nel nome della politica, della voglia di restituire al Pd centralità politica e rappresentanza istituzionale. Ci aspettano sfide di livello, la prima è coordinare l’impegno e l’entusiasmo di una comunità rinnovata, che si è ritrovata ieri per la prima volta all’interno di una bella e nuova sede. La funzione dei nostri circoli è fondamentale, specie in questo periodo, per la costruzione di classe dirigente solida e per il confronto con i cittadini. Un augurio di buon lavoro al segretario e a tutte le donne e gli uomini del Pd di San Giovanni Teatino, cui fin da ora garantiamo il pieno sostegno da parte di tutte le strutture del Pd abruzzese”.

”Un nuovo circolo orgoglioso di assumersi responsabilità, capace di dialogare e relazionarsi con le energie più vive della città: comitati, associazioni, esperienze civiche, gruppi che vogliono partecipare, farsi ascoltare, decidere – ha concluso il neosegretario Di Michele – Vogliamo costruire un’idea di circolo e di partito locale che sia al centro della società. Per farlo abbiamo individuato un luogo al contempo punto nevralgico e simbolico di ogni cittadina: la piazza. Qui stiamo preparando la nostra casa, con l’obiettivo di accogliere, sensibilizzare e promuovere. Innovare e al tempo stesso difendere le idee, i valori e le scelte. Nelle prossime settimane inviteremo l’intera cittadinanza all’inaugurazione della nuova sede. Non ci resta che aprire le porte e fare il primo passo, INSIEME”.