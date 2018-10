Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, balli di gruppo per un weekend speciale

PESCARA – Ultimo weekend di ottobre ricchissimo di occasioni di divertimento a Pescara con l’agenda, come di consueto, fitta di appuntamenti speciali. Siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida, ricordandovi che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana arriva un nuovo il venerdì caraibico al Momà. Al Nettuno Beach Club cena con due varianti di menù (pizza e pesce) e dopocena. Natura Club presenta Ayvamos: Reggaeton Dembow UrbanLatin. ln consolle Gianluca Gab, Madzooka, Lickshot Sound, B3LM e Barrio Fino. Soular + al Qube Club, presenta dj resident ImAmam; special guest dj Somne. Torna anche il venerdì latino de El Guiro di Montesilvano, in compagnia di Estefano DJ Resident; special guest dj Essencia. Nuovo appuntamento per gli amanti del reggaetton a Cantieri Metropolitano. Al Club Zero11 ancora Back to Basics, the essence of dying: questa settimana in consolle Giuiano Lomonte. Al Camuzzi sarà nuovamente Winile, in compagnia di Alessandro Marini. Dalle ore 23.30 al Bizarre con le selezioni di dj Lanfri. Il Divino presenta Metropolitan Fluo. Al Groove musica indie, trap, DeepHouse e Hip Hop con Martina Dee e Shezzan. All’Unicentro di Montesilvano serata Milonga con tj Alice nel Paese delle Meraviglie per la prima volta presente in questo locale.

Il sabato notte

Nuovo appuntamento al Megà cena spettacolo e musica mixata dai djs Jonathan Sterli, Alessandro Marini, Andrea Germani e Pino Titta. Il Natura Club House proporrà per la prima volta in Abruzzo Pongo live, la nuova frontiera del live set in. Al Qube torna l’appuntamento con Blackbox Flow che questo sabato vedrà in consolle Markoleeno e Moko. Al Medusa si festeggia il primo anniversario con cena e dopocena all’insegna della musica caraibica: reggaeton, bachata, merengue, salsa e kizomba. Compleanno anche per il Fico’s di Cepagatti (6 anni) con una nuova serata latina. Al Nettuno beach club cena con menù pesce o sushi a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente per far cantare e ballare un po tutti: in consolle i Djs Caliente e Damiano Almonti. Live con Rafael e Sheila. Musica elettronica a cura di dj Vescovo al Bizarre. Bubblegum Party con le selezioni di dj Vangelis da Vini e Oli; Psychotrendy con dj set di stefano D’Elia al Bloom. Al Groove Squueeze con resident djs RastaUno e ShezZan. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo co l’Orchestra Liscio Simpatia. Per gli amanti della Milonga Gricel si balla al Kidland Viking dalle ore 21.

La domenica

Torna la domenica danzante dell’Unicentro di Montesilvano, stavolta in compagnia della musica di Adamo: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 balli di gruppo no-stop; a seguire liscio e balli di gruppo.