Pescara, in possesso di un coltello a serramanico: denunciato 52enne

PESCARA – Nella tarda mattinata del 21 marzo, una persona è stata denunciata a piede libero, durante il servizio di controllo del territorio effettuato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Alle ore 11:30, durante un posto di controllo, nel quartiere S. Donato, gli agenti hanno proceduto ad identificare due persone che viaggiavano a bordo di un auto. Gli operatori hanno subito notato l’atteggiamento nervoso dei due uomini e l’approfondito controllo effettuato ha permesso di riscontrare che il conducente del mezzo, un 52enne di Pescara, deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, custodito all’interno del portaoggetti della portiera.

L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro. L’uomo, peraltro, stava guidando senza patente perché già ritirata in precedenza. Il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca. Il 52enne è stato quindi deferito per porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente nonché sanzionato amministrativamente per guida senza copertura assicurativa.