Chieti, Teatro Marrucino: lavori di adeguamento alla normativa antincendio

Prossimi obiettivi: rinnovo delle poltrone di sala e dei palchetti e rifacimento della facciata dello stabile

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, comunica che, in data odierna, l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha affidato i lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Teatro Marrucino. Gli interventi, per un valore economico di €170.000,00, sono stati aggiudicati all’impresa Electra System di Roberto De Donno di Chieti, con una offerta di ribasso pari a 12,56% sull’importo dei lavori.

«Come ampiamente annunciato nei mesi scorsi – commenta il Sindaco Di Primio – l’attività del Comune si sta concentrando sulla messa in sicurezza delle strutture comunali. Per il teatro, in particolare, l’obiettivo è renderlo sempre più all’avanguardia, affrontando la sfida dell’innovazione e contemperando, al tempo stesso, la sicurezza dei locali. I prossimi interventi sul Marrucino, che seguiranno all’adeguamento alla normativa antincendio, saranno sicuramente il rinnovo delle poltrone di sala e quelle dei palchetti e il rifacimento della facciata dello storico stabile».