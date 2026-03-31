Allerta rossa in Abruzzo: massima criticità nella zona di Silvi

PESCARA – Per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un bollettino che segnala criticità elevata e allerta rossa per rischio idrogeologico nel bacino Tordino-Vomano, in provincia di Teramo, l’area in cui si trova Silvi, già colpita da una frana che ha provocato il crollo di diverse abitazioni.

L’allerta rossa riguarda anche il rischio idraulico diffuso in due zone della regione: il bacino basso dell’Aterno nell’Aquilano e il bacino basso del Sangro nel Chietino.

Sul resto dell’Abruzzo è stato invece diramato un codice arancione, segno di condizioni meteorologiche e idrogeologiche comunque critiche.