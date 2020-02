Mostra “Gli Olivieri dei due Mondi” fino al 31 marzo all’Archivio di Stato

PESCARA – Numerosi i visitatori che hanno voluto vedere da vicino documenti storici, manoscritti e foto. La mostra inaugurata ad ottobre 2019 nell’ambito del Progetto Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo “Domenica Di Carta” dal titolo “Gli Olivieri dei due Mondi” vengono esposti e studiati documenti appartenenti alla collezione privata di Corrado Anelli e dal fondo De Felici depositati presso il nostro Archivio, suddivisi in diverse sezioni: il periodo che va dal 1848, con la partecipazione dei fratelli Olivieri alla seconda guerra d’Indipendenza, al 1853, data della loro prima presenza in Argentina, quello successivo della seconda presenza in Sudamerica, il matrimonio di Silvino con Leocadia de Cambacéres, appartenente ad una delle famiglie più agiate e in vista della capitale argentina, la seconda permanenza a Buenos Aires del colonnello della Legione Valente fino alla sua morte, il periodo ancora successivo, a cavallo tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento. I documenti esposti, tutti di grande interesse storico, consistono in lettere, corrispondenza privata, atti ufficiali della Legione Agricola Militare di Bahia Blanca, mappe, stampati, giornali, fotografie, opuscoli a stampa, libri e pubblicazioni varie.

“Abbiamo deciso insieme all’Avv.Loris Di Giovanni curatore della mostra di proprogare visto il grande interersse dimostrato da studiosi e da alcuni Istituti scolastici che hanno chiesto di visitare la mostra anche nei mesi di febbraioo e marzo 2020 ha dichiarato Maria Amicarelli Direttore dell’Archivio di Pescara”.

La mostra (ad ingresso gratuito) rimarrà aperte sl pubblico sino al 31 marzo 2020 negli orari di apertura dell’Archivio. Le scuole potranno prenotare visite guidate inviando mail a: as-pe.comunicazione@beniculturali.it o telefonando al 085.4549724