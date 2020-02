“Le dinamiche del potere europeo” incontro a Confindustria Chieti Pescara

PESCARA – Domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 14:30 nella sede di Confindustria Chieti Pescara (Via Raiale 110 bis), Cristina Scarfia, Senior Adviser della delegazione di Confindustria presso l’Unione Europea, parlerà di “Le dinamiche del potere europeo – Governance europea, Advocacy, Comunicazione e Lobby Ue”.

Nell’incontro verranno analizzate le interazioni che costituiscono la rete di lobby europea e verrà approfondito il ruolo decisivo che la comunicazione può e deve svolgere per la tutela degli interessi dell’economia italiana nelle istituzioni europee. Un’opportunità importante per gli imprenditori e per il mondo dell’informazione, che Confindustria è lieta di accogliere.