Mosciano Sant’Angelo, al via il Campus ORA per 20 studenti abruzzesi

Giunto alla terza edizione,è organizzato dall’Associazione Residents of Abruzzo in the World .Tra i relatori Alessio Figalli premio nobel per la matematica , la ricercatrice di Harvard Annalisa Di Ruscio, l’ex-segretario CISL Raffaele Bonanni

MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – Domani 23 agosto 2018 prenderà il via a Mosciano Sant’Angelo il Campus ORA – Orientamento in Abruzzo, organizzato dall’Associazione Residents of Abruzzo in the World (RAW) e giunto alla sua terza edizione.

I 20 studenti più meritevoli, selezionati nel corso dell’anno scolastico nelle scuole superiori d’Abruzzo, parteciperanno a tre giornate ricche di laboratori, seminari e iniziative mirate a valorizzare il merito. Il programma, che gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, vedrà salire in cattedra numerosi professionisti abruzzesi. Spiccano, in ambito scientifico, la medaglia Fields Alessio Figalli, la ricercatrice di Harvard Annalisa Di Ruscio, il professore di meccanica aerospaziale del Politecnico di Milano Pierluigi Di Lizia, il dottor Pietro Di Martino e il fisico Salvatore Croce.

Altrettanto ricco il parterre in ambito economico-giuridico, che annovera Eugenia Monti, investment manager della finanziaria abruzzese Fi.R.A., Raffaele Bonanni, professore straordinario di diritto del lavoro Universitas Mercatorum ROMA, il professore Carlo Di Marco e l’avvocato Pierangelo Guidobaldi. Tra gli imprenditori saranno presenti Giammaria De Paulis, Presidente Giovani Imprenditori Abruzzo, Paolo Capece, plant manager presso U.Form Hot Stamping, e Lorenzo Cilli, startupper presso YouFarmer.

Nell’ambito storico-letterario, il Campus ospiterà Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea e vicepresidente ANFE e il latinista Giulio Belfiore. Ospiti d’eccezione saranno gli attori Federico Perrotta e Giacomo Ferrara.

“L’entusiasmo in associazione è davvero tanto! C’è molta attesa e voglia di offrire ai giovani e brillanti abruzzesi la possibilità di fare una scelta più mirata per il loro futuro, conoscere nuove persone e condividere un’esperienza di vita formativa”, dichiara il vicepresidente RAW, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Debora Sbei.

“Il Campus è un impegno che si rinnova, che segna la convergenza di persone intellettualmente curiose sul territorio abruzzese, nell’ottica di un passaggio generazionale volto a valorizzare le menti più brillanti della nostra regione, con l’augurio che i nostri giovani possano avere successo nel mondo e ripotare in Abruzzo ciò che di buono avranno appreso. Un grazie accorato allo staff del RAW ed anche alla Fondazione De Agostini e a Il Sole 24 Ore per aver donato libri e materiale editoriale.”, chiosa il presidente, l’ing. Fania Michelucci.