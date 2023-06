Moretti Green Village, inaugurato il progetto a Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Inaugurato questa mattina a Roseto il “Moretti Green Village”, progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Tercas nelle aree verdi adiacenti l’Istituto professionale come laboratorio open-air per gli studenti affetti da disabilità.

Presenti, insieme al presidente D’Angelo, la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante, la dirigente prof.ssa Daniela Maranella, la consigliera comunale con delega alle misure a sostegno dei diversamente abili Simona Di Felice, i docenti ed i ragazzi dell’Istituto.

“La Provincia ha in animo la creazione di poli scolastici aperti ed inclusivi dove poter svolgere attività anche nel pomeriggio – dichiara il presidente Camillo D’Angelo – e proprio per questo stiamo ponendo una particolare attenzione affinché le strutture possano essere in tal senso riqualificate”.