Spoltore, trattamento di diserbo biologico per la rimozione delle mucillagini

SPOLTORE – Il comune di Spoltore comunica alla cittadinanza che nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno verrà provveduto tramite la ditta Quark a effettuare un trattamento di diserbo biologico per la rimozione delle mucillagini nelle vie del centro storico, attraverso un trattamento di acido acetico, precedentemente previsto per il 19 e il 30 maggio.

Si raccomanda pertanto gli abitanti delle zone interessate di tenere chiuse porte e finestre del piano terra, non lasciare in strada fiori e piante, disattivare i sistemi di areazione e aria condizionata, coprire le ciotole degli animali, non lasciare parcheggiate le macchine né tenere i panni stesi.

“Finalmente possiamo procedere con un invervento che avevamo in programma da tempo” commenta il sindaco Chiara Trulli, “E che a causa del continuo maltempo eravamo sempre stati costretti a dover rimandare. Un’operazione necessaria per rendere più bello e sicuro il nostro centro storico, a vantaggio del benessere quotidiano dei cittadini spoltoresi e anche in vista dei tanti eventi importanti in programma nelle prossime settimane”.

“Attendevamo da tanto di poter ripulire la pavimentazione del centro storico, con il maltempo che ci ha purtroppo costretto due volte a rimandare l’operazione” aggiunge il vicesindaco Quirino Di Girolamo. “Con il supporto della ditta Quark siamo però pronti a effettuare quest’importante opera di diserbo, nel tentativo di garantire ai nostri cittadini maggiore sicurezza passeggiando per le vie del centro”.