Montesilvano, troppi contagi: chiusa scuola fino al 19 febbraio

Il plesso che ospita l’Istituto Villa Verrocchio chiuso per diversi casi di positività al Covid-19 che hanno portato ad altrettante quarantene

MONTESILVANO – In un documento indirizzato al sindaco Ottavio De Martinis e al dirigente scolastico Enrica Romano, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara ha disposto la quarantena per le classi secondarie di primo grado dell’Istituto Villa Verrocchio di Montesilvano e la chiusura del plesso fino al 19 febbraio.

Nella comunicazione si legge che alcune classi sono già in quarantena, compreso una docente operante in dieci sezioni e che alcuni studenti presentano sintomi coerenti al Covid-19 e altri risultano essere già positivi al tampone rapido e sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare diagnostico si conferma.